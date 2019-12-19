В Крыму растет безработица

За месяц количество безработных выросло на 15%.

Численность зарегистрированных безработных в течение ноября 2019 года увеличилась на 15,5% depositphotos.com

В оккупированном российскими властями Крыму значительно вырос уровень безработных. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного российским властям Крымстата, пишет Сегодня.

“Численность зарегистрированных безработных, состоявших на учете в Центре занятости населения, в течение ноября 2019 года увеличилась на 15,5% по сравнению с октябрем 2019 года и составила 5004 человека“, – говорится в сообщении.

В пресс-службе акцентировали, что количество безработных составляет 0,6% от общей рабочей силы.

Напомним, в Украине ноябре количество людей, которые не работают, резко возросло на 11,4% - с 259,3 тыс человек до 288,9 тыс.

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