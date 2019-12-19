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В Крыму растет безработица

Комментариев: 4
За месяц количество безработных выросло на 15%.
Численность зарегистрированных безработных в течение ноября 2019 года увеличилась на 15,5%
Численность зарегистрированных безработных в течение ноября 2019 года увеличилась на 15,5%
depositphotos.com

В оккупированном российскими властями Крыму значительно вырос уровень безработных. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного российским властям Крымстата, пишет Сегодня.

“Численность зарегистрированных безработных, состоявших на учете в Центре занятости населения, в течение ноября 2019 года увеличилась на 15,5% по сравнению с октябрем 2019 года и составила 5004 человека“, – говорится в сообщении.

В пресс-службе акцентировали, что количество безработных составляет 0,6% от общей рабочей силы.

Напомним, в Украине ноябре количество людей, которые не работают, резко возросло на 11,4% - с 259,3 тыс человек до 288,9 тыс.

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Теги: безработица, оккупированные территории, Крым
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  19.12.2019, 19:07
Оценка:  0
гость
atomov

про дрова с карпат и топить кизяками вам виднее
про жить жить в нищите и туалеты вам, как официально самой нищей территории в европе тоже виднее)))
atomov    19.12.2019, 19:01
Оценка:  +1
atomov
та шо вы говорите, а где же манна небесная, где пенсии в 1000 долларов и изобилие??
гость  (аноним)  19.12.2019, 18:30
Оценка:  0
гость
ну так курортный сезон закончился, и кто по л0хляцкой привычке занимался сдачей жилья сейчас встали на учет чтобы получать пособие по безработице 3 месяца.
чем дальше cвинотный менталитет и чем больше времени пройдёт, тем более цивилизованными будут люди в крыму
atomov    19.12.2019, 19:04
Оценка:  0
atomov
гость (аноним) 19.12.2019, 18:30
у нас разные понятия о цивилизации, ходить в деревянный туалет, топить дровами, и жить в нищите это не цивилизация чувак!!!
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