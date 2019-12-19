В Крыму растет безработица
За месяц количество безработных выросло на 15%.
В оккупированном российскими властями Крыму значительно вырос уровень безработных. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного российским властям Крымстата, пишет Сегодня.
“Численность зарегистрированных безработных, состоявших на учете в Центре занятости населения, в течение ноября 2019 года увеличилась на 15,5% по сравнению с октябрем 2019 года и составила 5004 человека“, – говорится в сообщении.
В пресс-службе акцентировали, что количество безработных составляет 0,6% от общей рабочей силы.
Напомним, в Украине ноябре количество людей, которые не работают, резко возросло на 11,4% - с 259,3 тыс человек до 288,9 тыс.
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про дрова с карпат и топить кизяками вам виднее
про жить жить в нищите и туалеты вам, как официально самой нищей территории в европе тоже виднее)))
чем дальше cвинотный менталитет и чем больше времени пройдёт, тем более цивилизованными будут люди в крыму
у нас разные понятия о цивилизации, ходить в деревянный туалет, топить дровами, и жить в нищите это не цивилизация чувак!!!