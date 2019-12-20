В стране ухудшилось потребительское настроение

Показатели ухудшаются второй месяц подряд.

В ноябре существенно не менялись показатели личного дохода и целесообразности делать крупные покупки depositphotos.com

В Украине ухудшились потребительские настроения. В ноябре этот показатель снизился на 4,2 п., достигнув 91,7 по 200-балльной шкале. Такие данные опубликовало агентство Info Sapiens.

“Индекс потребительских настроений (ИСП) понемногу уменьшается второй месяц подряд после рекорда в сентябре. Уменьшение в ноябре произошло за счет коррекции ожиданий относительно развития экономики на ближайший год и на 5 лет“, - отметили аналитики.

В обзоре говорится, что в ноябре существенно не менялись показатели личного дохода и целесообразности делать крупные покупки. А вот инфляционные ожидания выросли: соответствующий индекс вернулся на уровень марта 2019.

В ноябре показатель снизился на 4,2 п. sapiens.com.ua

Улучшились ожидание украинцев, которые касаются курса доллара: индекс девальвационных ожиданий снизился на 3,4 п. - до 125,9.

Если говорить о рынке труда, то прогнозы украинцев по поводу улучшения ситуации с безработицей, явно стали более негативными: индекс вырос на 13,7 п.



Наиболее резко в ноябре сократился индекс экономических ожиданий - на 6,3 п. - до 94,8.

Напомним, в Украине стабилизировались цены на продукты.

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