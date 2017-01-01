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Госбюджет на 2019 год выполнить не удастся - Маркарова

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Но все защищенные выплаты не будут приостанавливаться.
Оксана Маркарова
Оксана Маркарова
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Госбюджет Украины на 2019 год выполнить не удастся. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова во время Часа вопросов к правительству.

“Да, у нас будет небольшое недовыполнение в этом году. Оно существенное для нас, поэтому мы вынуждены принимать меры. Смотреть за тем, чтобы все расходы были подтверждены и соответствовали тем приоритетам, которые заложены в бюджете и в программе правительства“, - сказала Маркарова.

В то же время, Маркарова акцентировала, что все защищенные расходы будут покрыты и средства на низ выделят.

“Остановки платежей по защищенным статьям не было, нет и не будет. Все зарплаты, социальные расходы, пенсии, медикаменты как оплачивались своевременно, так и оплачиваются день в день“, – добавила Маркарова и призвала сообщать о фактах отсутствия финансирования в Минфин.

 

Напомним, Гончарук рассказал, почему возникли сложности с выполнением госбюджета.

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Теги: Маркарова, Госбюджет, Кабмин, Минфин
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