В Нацбанке рассказали, почему не прогнозируют курс гривны

В НБУ не уверены, как сильно можетнациональной валюты.

В НБУ утверждают, что не могут давать прогнозы по поводу курса доллара, поскольку неясно, где предел укрепления гривны. Такое мнение высказал руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Украины Эмал Бахтари, пишет НБУ в Facebook.

“В условиях плавающего курса никто толком не скажет, где предел укрепления курса. Курс определяют спрос и предложение валюты на рынке. В то же время поведение тысячи тысяч игроков предсказать невозможно“, - сказал он.

Эксперт рассказал, что для граждан укрепление гривны не всегда выгодно. Поскольку импортные товары становятся для них дороже, как и поездки за границу, к примеру.

“Когда курс девальвирует, выигрывают экспортеры, ведь они получают больше гривны за один доллар. Но обычные люди теряют, ведь им становится дороже покупать импортные товары, дороже ездить за границу, платить за газ и бензин. Когда гривна укрепляется, экспортеры теряют, но выигрывает остальная часть страны, которая потребляет импортные товары. Плавающий курс уравновешивает интересы этих двух сторон“, – сказал Эмал Бахтари.

Напомним, банки Украины заработали рекордные 59 миллиардов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram