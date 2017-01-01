Казначейство перечислило более 300 млн на зарплаты шахтерам

Дополнительные средства на зарплаты горнякам будут профинансированы в полном объеме, заверили в Минфине.

Государственная казначейская служба Украины уже перечислила 322,6 млн гривен на выплату зарплат шахтерам. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в понедельник, 23 декабря.

“Казначейство уже перечислило 322,6 млн грн на выплату зарплаты шахтерам“, – написал Гончарук в своем Telegram-канале.

Ранее министр финансов Оксана Маркарова заверила, что расходы на зарплаты шахтеров будут профинансированы в полном объеме.

“По дополнительным средствам на зарплаты шахтеров — Кабинетом министров принято решение, сегодня подписываются полностью все справки Министерством финансов, идут в казначейство, будут профинансированы в полном объеме“, – сказала Маркарова в минувшую пятницу в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Напомним, Минфин объяснил урезание финансирования расходов.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram