Гончарук рассказал, как будут финансировать вузы в следующем году

Финансирование будет зависеть от результатов работы вуза.

Камин планирует изменить систему финансирования высших учебных заведений Украины. Теперь вузы будут получать средства в зависимости от результатов работы. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук .

“Уже с января будет работать формульный подход – 80% бюджета вузы будут получать гарантированно для базовых расходов, остальное – в зависимости от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное“, – написал премьер.

Гончарук акцентировал, что Кабмин планирует отходить от традиционного показателя по количеству студентов.

“Это позволит улучшить качество образования, которое студенты получают в университетах, и будет стимулировать экономически рациональное поведение университетов“, - написал Гончарук.

Напомним, стало известно, что частные вузы смогут претендовать на госфинансирование.

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