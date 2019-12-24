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Почему Украина отказалась от арбитража на 12 млрд долларов от Газпрома - Оржель

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Украина решила не подавать в суд на российскую компанию.
Алексей Оржель
Алексей Оржель
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Выиграть арбитраж против “Газпрома“ на 12,2 миллиарда долларов, скорее всего, реально. Но для этого нужно потратить около 5 лет для судов. А украинская газотранспортная система будет стоять. Об этом написал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в колонке для ЭП.

“Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи, это более 3 млрд долларов арбитража + ориентировочно 3 млрд долларов за транзит в год в течение 5 лет. Итак, в пятилетней перспективе мы получим около 18 млрд долларов, из них 3 - живыми деньгами - уже до нового года. И это - без кабальных условий по приобретению российского газа. Что такое 12,2 млрд долларов, о которых говорится в протоколе? Это - потенциальный выигрыш в арбитраже за упущенную выгоду“, - пишет Оржель.

Министр считает, что Украине непросто было бы отстаивать свои интересы в суде, если бы Россия продолжила прокачивать минимальные объемы газа.

“Здесь есть три ключевых момента: сама цифра и слова “потенциальный“ и “упущенная“. Мы могли бы их получить, если бы Газпром полностью отказался от транзита через Украину и не пускал сюда других (вопрос, кто мог бы быть этим“ другим“, тоже актуален). Но если Газпром прокачивал хотя бы минимальные объемы, то нам уже было бы сложно поддерживать убедительность своей позиции“, - подчеркивает Оржель.

Более того, чиновник считает, что арбитраж - это длительный процесс, который, к тому же, и довольно затратный.

Напомним, Нафтогаз продлил возможность отказаться от гарантированной квартальной цены на газ.

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Теги: Оржель, Нафтогаз, Газпром
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