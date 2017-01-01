Нафтогаз продлил возможность отказаться от гарантированной квартальной цены на газ

Украинцы могут выбрать сами, сколько платить за газ.

В организации напомнили, что со следующего года люди могут приобретать газ по нескольким тарифам depositphotos.com

Нафтогаз продлил возможность для украинцев отказаться от гарантированной квартальной цены на газ. Сделать это можно до 30 декабря 2019 года. Об этом говорится в сообщении Нафтогаза.

“Потребители, которые хотят отказаться от гарантированной квартальной цены, могут обратиться к своим региональным сбытовым компаниям. Они предложат алгоритм выхода из программы, который будет удобен клиенту. Центры обслуживания клиентов будут работать до 28 декабря, а в личных кабинетах, несмотря на праздничные и выходные дни, опция отказа будет доступна до 30 декабря“, — говорится в сообщении Нафтогаза.

В организации напомнили, что со следующего года (с 1 января) люди могут приобретать газ по нескольким тарифам: за квартал и за месяц.

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Квартальную оптовую цену зафиксировали на уровне 5,5 тыс грн за 1 тыс куб. м (без НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов). Такая цена будет актуальна для всех защищенных потребителей до конца отопительного сезона.



Если говорить о ежемесячной цене, то она также составит 5,5 грн за 1 тыс куб. м (без НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов). Но в этом случае потребители рискуют, если цена неожиданно (из-за каких-либо внешних факторов) резко поднимется.



“До 30 декабря потребители должны решить, по какой цене будут покупать газ в течение отопительного сезона: фиксированной на весь квартал или ежемесячной, которая будет колебаться в соответствии с внешними факторами. Для тех потребителей, которые откажутся от гарантированной квартальной цены, вернуться обратно в программу после 30 декабря возможности не будет“, — объясняют в Нафтогазе.

Напомним, Витренко рассказал, когда Россия может прекратить транзит газа через Украину.

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