Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Милованов раскритиковал НБУ за сильную гривну

Комментариев: 3
Чрезмерно высокий курс гривны вредит украинским экспортерам, отметил Тимофей Милованов.
Тимофей Милованов считает действия НБУ консервативными
Тимофей Милованов считает действия НБУ консервативными
Минэкономики / Facebook

Курс национальной валюты гривны слишком высокий, а Национальный банк придерживается консервативного уровня учетной ставки. Об этом сказал глава Минэкономики Тимофей Милованов на пресс-брифинге в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 24 декабря.

“Курс, по моему мнению, при всем уважении к политике НБУ, очень сильный, и он вредит экспортерам. То же самое с учетной ставкой... По моему мнению, учетная ставка слишком высока, слишком консервативна“, – сказал министр.

По мнению Милованов, при инфляции на уровне 4-5% учетная ставка должна быть больше на несколько процентов, а не на 10%.

Напомним, Милованов в ноябре получил 80 тыс грн.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram   

Поделись:
Теги: Минэкономики, гривна, НБУ, министр, Нацбанк, курс гривны, курс нбу, учетная ставка, Тимофей Милованов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  26.12.2019, 11:56
Оценка:  0
гость
гость 26.12.2019, 11:50

ХИ-ХИ! пиндоссы и не шифровались что ЭТО они замутили! Вика Нуланд маково-конопляными булочками толпу на майдане подкармливала откровенно! А это НЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО в дела иностранного государства? Как говориться: И ЭТИ ЛЮДИ ЗАПРЕЩАЮТ МНЕ КОВЫРЯТЬ В НОСУ?
гость  (аноним)  26.12.2019, 11:50
Оценка:  0
гость
Скакал кстати за пиндосские бабки (есть видос где из амеровского литака в инкассаторские машины в Борисполе перегружали груз зимой 2014 года.
гость  (аноним)  26.12.2019, 11:47
Оценка:  0
гость
А кто бы сомневался что промышленность и аграриев хотят угробить. А потом распродать . ЗА ЭТО МАЙДАН СКАКАЛ!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь