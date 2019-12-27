Кабмин принял важное решение по монетизации субсидий

Переходить на наличную форму монетизации теперь можно в любое время.

В Кабмине приняли решение отменить ограничения по монетизации субсидий. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале.

“С 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат за жилищно-коммунальные услуги“, – написал премьер.

Гончарук напомнил, что раньше подавать заявление на наличную форму монетизации можно было лишь до 15 октября этого года или в конце отопительного сезона.

Напомним, местные власти начали снижать цену на отопление.



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