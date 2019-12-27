Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин принял важное решение по монетизации субсидий

Комментариев: 3
Переходить на наличную форму монетизации теперь можно в любое время.
Правительство приняло решение отменить ограничения по монетизации субсидий
Правительство приняло решение отменить ограничения по монетизации субсидий
depositphotos.com

В Кабмине приняли решение отменить ограничения по монетизации субсидий. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале.

“С 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат за жилищно-коммунальные услуги“, – написал премьер.

Гончарук напомнил, что раньше подавать заявление на наличную форму монетизации можно было лишь до 15 октября этого года или в конце отопительного сезона.

Напомним, местные власти начали снижать цену на отопление.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: субсидии, монетизация субсидии, Гончарук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
SINOBI-LIFE    27.12.2019, 18:42
Оценка:  +2
SINOBI-LIFE
Сначала забрали у людей субсидии,потом уменьшили,а теперь делают вид кипучей деятельности,Юсмешные клоуны!!!
SINOBI-LIFE    27.12.2019, 18:43
Оценка:  +2
SINOBI-LIFE
Где снижение тарифов вдвое,а ЗЁ???
nifedo    27.12.2019, 18:42
Оценка:  +1
nifedo
чудят без баяна . уже надоели
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь