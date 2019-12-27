Минсоцполитики анонсировало план по улучшению жизни пенсионеров
В Минсоцполитики планируют улучшать жизнь украинских пенсионеров. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба министерства.
“Сегодня в Украине проживает более 11 млн. пенсионеров. 70% из них получают пенсию до 3 тысяч гривен, что меньше фактического прожиточного минимума“, – рассказала замглавы министерства Наталья Ненюченко.
Более того, около миллиона пенсионеров получают еще более низкую пенсию — около 1500 грн.
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Чиновница сообщила, что министерство имеет план, который поможет решить эту проблему.
“Мы поможем нынешним пенсионерам, создадим условия для будущих, а также введем экосистему, которая позволит украинцам прожить счастливую и активную жизнь на пенсии“, – заявила она.
Напомним, президент рассказал, как будут повышать пенсии.
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