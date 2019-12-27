Минсоцполитики анонсировало план по улучшению жизни пенсионеров

Сегодня в Украине проживает более 11 млн пенсионеров.

В Минсоцполитики планируют улучшать жизнь украинских пенсионеров depositphotos.com

В Минсоцполитики планируют улучшать жизнь украинских пенсионеров. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба министерства.

“Сегодня в Украине проживает более 11 млн. пенсионеров. 70% из них получают пенсию до 3 тысяч гривен, что меньше фактического прожиточного минимума“, – рассказала замглавы министерства Наталья Ненюченко.

Более того, около миллиона пенсионеров получают еще более низкую пенсию — около 1500 грн.

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Чиновница сообщила, что министерство имеет план, который поможет решить эту проблему.

“Мы поможем нынешним пенсионерам, создадим условия для будущих, а также введем экосистему, которая позволит украинцам прожить счастливую и активную жизнь на пенсии“, – заявила она.

Напомним, президент рассказал, как будут повышать пенсии.

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