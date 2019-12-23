Что ожидает украинцев в 2020 году: Новые цифры

Каким будет курс доллара, вырастут ли пенсии и зарплаты, что будет с субсидиями в следующем году.

В следующем году украинцам следует ожидать изменений во многих сферах страны. Изменятся ли пенсии, зарплаты и налоги, какими будут тарифы на коммунальные услуги, кто будет получать субсидии — о главных цифрах следующего года, сообщает ТСН.

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Курс доллара

Точный прогноз, конечно, дать никто не может. Но все мы заметили, как стремительно начала укрепляться гривна последние несколько месяцев. Одни эксперты считают, что при такой же политике НБУ, гривна будет укрепляться и дальше, другие считают, что с нового года доллар начнет расти и достигнет снова 25-26 грн.

ФЛП

В 2020 году, а именно с 1 октября, ФЛП обяжут использовать РРО - регистраторы расчетных операций. Но коснется такое нововведение не всех предпринимателей, а лишь ФЛП II-IV групп, которые ведут деятельность в сфере торговли.

Пенсии и зарплаты

До лета пенсионерам, к сожалению, не следует ожидать повышения пенсии. В июле пенсии вырастут до 1712 грн. В декабре 2020 года планируют добавить еще 57 гривен. 1 марта проведут перерасчет пенсий по такой схеме: 50% от роста фонда зарплат, 50% от размера инфляции.

А вот минимальная зарплата в Украине вырастит до 4 тысяч 723 гривен.

Немного повысят и прожиточный минимум до 2 189 грн.

Зарплаты чиновников приняли решение отвязать от прожиточного минимума. Теперь на эти нужды будут выделять столько денег, сколько позволяет бюджет.

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Тарифы на газ

В первой половине 2020 года, а именно с января по мая, цена на газ будет фиксированной и составит 6600 гривен за тысячу кубометров.

Субсидии

В следующем году Кабмин планирует выделить на оплату субсидий меньше денег, чем в этом. Изменится и формула расчета субсидий. Если сейчас, чтобы узнать размер субсидий, нужно было доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума и умножить на 15%, то в новой формуле вместо 15% будет 20%. Поэтому людям придется платить за коммуналку больше, чем в этом году.

Автомобильное топливо

Еще до наступления 2020 года бензин должен упасть в цене приблизительно на гривну. Так думают эксперты. Дизель тоже подешевеет примерно на столько же. В то же время, цена на сжиженный газ, скорее всего, поднимется на гривну.

Евробляхи

Владельцам машин из Европы придется думать, как оплатить штраф, если машину ввезли с нарушением таможенных правил. Штраф будет немалым — от 85 до 170 тыс грн. А за использование евробляхи в коммерческих целях могут наложить дополнительный штраф - 34 тысячи грн.

Штрафы

За поездку за рулем в нетрезвом виде придется заплатить штраф от 17 до32 тыс грн. Кроме того, нарушителя лишат прав на 3 года. Если нарушение повторится, то штраф будет уже большим — до 51 тыс грн и права отберут совсем.

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Медицина

В апреле медреформа начнет работать на всех уровнях - первичном, специализированном и высокоспециализорованом.

Приоритетом для Минздрава будет лечение инсультов, инфарктов, эндоскопия для раннего выявления рака, маммография, роды и лечения новорожденных.

Трансплантация

Трансплантации проводить будут. Единая государственная информационная система трансплантации заработает в тестовом режиме с апреля 2020 года. В базе будут находится данные о реципиентах, трансплант-координаторах, пациентах и тех, кто при жизни отказался быть донором.

ВНО

В следующем году вузы начнут принимать сертификаты ВНО, которым уже 4 года. Кроме того, ВНО теперь будут проводить после окончания бакалавриата, чтобы аттестовать студентов. Эти же результаты можно будет использовать и для вступления на магистратуру.

Государство решило отменить один образец дипломов. Теперь вузы сами будут решать, какие дипломы выдавать студентам.

Напомним, Киеврада приняла бюджет столицы на 2020 год.

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