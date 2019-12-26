Когда Кабмин разрешит выплачивать пенсии в ОРДЛО — Кулеба

Пока такой возможности в правительстве не видят.

Выплачивать пенсии украинцам, которые живут на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, будут только после деоккупации. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет Интерфакс-Украина.

“Для Евросоюза выплата пенсий на оккупированной территории – это правозащитный вопрос, это очень важный нюанс. Они не могут не настаивать на том, что это нужно делать, но они так же понимают, что одно дело хотеть что-то сделать, а другое – это иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. Сейчас, в нынешней реальности, таких возможностей нет“, – сказал Кулеба.

Стоит отметить, что сейчас людям нужно выезжать за пенсиями на территорию, которая контролируется Украиной.

“Поэтому решение этой проблемы непосредственно завязано на процессе деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы – можно будет двигаться дальше“, – акцентировал вице-премьер.

Напомним, стало известно, как украинцы могут самостоятельно просчитать будущую пенсию.

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