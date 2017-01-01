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Как украинцы могут самостоятельно просчитать будущую пенсию

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ПФУ запустил новый специальный сервис.
Новый сервис поможет рассчитать пенсию по возрасту
Новый сервис поможет рассчитать пенсию по возрасту
depositphotos.com

Пенсионный фонд запустил специальный сервис, с помощью которого украинцы самостоятельно могут посчитать, какой будет их будущая пенсия. Об этом сообщается на странице ПФУ в Facebook.

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Чтобы воспользоваться “Пенсионным калькулятором“, необходимо получить доступ с помощью своей электронной подписи. Калькулятор можно найти не сайте ПФУ.

Новый сервис поможет рассчитать пенсию по возрасту в соответствии со статьями 26, 27, 28, 29 закона “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“.

“При исчислении страхового стажа и заработной платы используются данные, которые содержатся в электронных реестрах Пенсионного фонда Украины“, — говорится в сообщении.

Но при расчете стоит учесть, что сервис не учитывает возможные колебания размера зарплаты в будущем. Поэтому расчеты будут предварительным.

Результаты сохранятся в личном кабинете человека.

ПФУ запустил сервис, с помощью которого украинцы могут посчитать будущую пенсию
ПФУ запустил сервис, с помощью которого украинцы могут посчитать будущую пенсию
facebook.com/MotorSichAirlines

Напомним, Минсоцполитики анонсировало план по улучшению жизни пенсионеров.

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Теги: пенсия, выплаты, размер пенсии, пенсионный калькулятор, ПФУ
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