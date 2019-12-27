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Россия побила рекорд СССР по добыче нефти

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Объемы добычи нефти в 2019 году на российских месторождениях превысили все лучшие показатели времен СССР.
Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
depositphotos.com

Россия в прошлом году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период, сообщает Bloomberg.

В 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 млн тонн нефти, что эквивалентно 11,25 млн баррелей в сутки. В рекордном 1987 году в СССР добывали 11,416 млн баррелей в день.

Отмечается, что даже участие в соглашении ОПЕК+ не помешало России установить данный рекорд.

Напомним, Москва заявила об увеличении доли российского газа в Европе.

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Теги: Россия, рекорд, нефть, добыча нефти
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Via_dolorosa    03.01.2020, 11:01
Оценка:  0
Via_dolorosa
ну так понятно страна-бензоколонка. Надо же им на что-то жить и клоаки которые они создали по типу Приднестровья, Крыма и ДНР кормить.
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