Россия побила рекорд СССР по добыче нефти
Объемы добычи нефти в 2019 году на российских месторождениях превысили все лучшие показатели времен СССР.
Россия в прошлом году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период, сообщает Bloomberg.
В 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 млн тонн нефти, что эквивалентно 11,25 млн баррелей в сутки. В рекордном 1987 году в СССР добывали 11,416 млн баррелей в день.
Отмечается, что даже участие в соглашении ОПЕК+ не помешало России установить данный рекорд.
Напомним, Москва заявила об увеличении доли российского газа в Европе.
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