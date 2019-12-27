Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине будут повышать пенсионный возраст — Тетьякова

Комментариев: 1
Нардеп предлагает повышать пенсионный возраст постепенно.
Галина Третьякова
Галина Третьякова
facebook.com

В Украине грядет повышение пенсионного возраста и этого не избежать. Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова в интервью для Интерфакс-Украина.

“Я думаю, что октябрь 2017 года оказался очень стрессовым для людей, когда им пересчитывали пенсии, поэтому мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста“, - заявила Третьякова.

Тертьякова заявила, что пока правительство не ставит вопрос о повышении пенсионного возраста на повестку дня, однако обсуждения уже ведутся. Нардеп предлагает повышать пенсионный возраст постепенно, например, на 1 месяц в год.

“Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время – это не вопрос сегодняшнего дня“, - уверена депутат.

Напомним, Минсоцполитики анонсировало план по улучшению жизни пенсионеров.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram  

Поделись:
Теги: пенсионная реформа, пенсии, Пенсионный возраст
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  03.01.2020, 11:03
Оценка:  0
гость
Украинцам ничего не светит и так В тех условиях, в которых Украина оказалась, она нужна только в качестве служанки. Все стараются ее поиметь и потом бросить!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь