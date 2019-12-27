Пенсионеры ОРДЛО имеют право на две пенсии — Третьякова

Нардеп читает, что люди имеют право получать пенсию и от России, и от Украины.

Пенсионеры, которые проживают на оккупированных территориях имеют право на получение двух пенсий. Такое мнение высказала в интервью для Интерфакс-Украина председатель парламентского комитета по социальной политике, депутат от “Слуги народа“ Галина Третьякова.

“Мы не признаем оккупантов и его действий, мы не признаем те “пенсии“ и “документы“, мы не признаем то, что там происходит. На техническом уровне мы не будем выяснять, что человеку там платят, а будем обеспечивать его пенсией, потому что это наш гражданин, и у нас с ним, как у государства, есть связь“, - подчеркнула Третьякова.

Третьякова считает, что даже если украинцы на оккупированных территориях будут получать по две пенсии, эти деньги не помогут сделать их жизнь там более комфортной. Также нардеп считает, что украинская власть не предприняла достаточно действий, чтобы помочь людям переехать на подконтрольную Украине территорию.

“У нас нет денег в госбюджете, чтобы правительство смогло построить город для переселенцев. Я согласна с тем, что они получают пенсию от российского правительства, пусть они экономически его разоряют и это будет своеобразным видом санкций, который идет на пользу наших граждан, которые там проживают. Пусть получают две пенсии, и хотя бы так Россия компенсирует этим людям те неудобства, которые она им доставила“, - утверждает Третьякова.

Напомним, ранне сообщалось, что в Украине будут повышать пенсионный возраст.

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