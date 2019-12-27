Беларусь остановила экспорт нефтепродуктов – СМИ

Белорусскую промышленность начали готовить и к кризисным сценариям с газом – цена поставок которого согласована лишь на два зимних месяца, утверждают источники.

Власти Беларуси остановили экспорт всех нефтепродуктов из страны, котрый считается одном из основных источников белорусского бюджета. Об этом сообщает Telegram-канал HARBACEVIC, который опубликовал распоряжение концерна Белнефтехим в пятницу, 3 января.

“В целях обеспечения потребностей народного хозяйства и населения в нефтепродуктах с 1 января 2020 года приостановить отгрузки с белорусских нефтеперерабатывающих заводов на экспорт автобензинов всех марок, прямогонного бензина, нефраса всех марок, керосина осветительного, реактивного топлива, дизельного топлива, печного топлива, ароматических углеводородов, печного топлива, мазута топочно, битумов нефтяных, смазочных масел, гача нефтяного, СУГ до особого распоряжения концерна“, – говорится в распоряжении.

Источники канала сообщают, что белорусскую промышленность начали готовить и к кризисным сценариям с газом – цена поставок которого согласована лишь на два зимних месяца.

“Это означает, что руководству предприятий/ТЭЦ довели потребность быть готовыми к переходу на резервное топливо – мазут. Цены на него иногда такие, что 1ГКал тепла выходит дешевле, чем на природном газе. Во времена прежних газовых споров такая практика была частой“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что промышленники не любят работать на мазуте – сильно засоряется котел, его нужно чистить, а сам мазут готовить и специально хранить (подогревать бочки паром).