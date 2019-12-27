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Украина отчиталась о первых сутках транзита газа после подписания контракта с РФ

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Пока Украина транспортирует меньше газа, чем раньше.
1 января Украина успела отправить в Европу 49,3 млн кубометров газа
1 января Украина успела отправить в Европу 49,3 млн кубометров газа
depositphotos.com

Украина успела отправить в Европу 49,3 млн кубометров газа за первые сутки после подписания “газового“ контракта с Россией. Но, в то же время, такие объемы меньше, чем привычные примерно в пять раз. Об этом пишет “Интерфакс-Украина“.

“Мы отрабатываем все полученные заявки“ Газпрома “на транзит в полном объеме. При этом получаем оплату на все забронированные мощности из расчета 65 млрд куб. м в год, независимо от объемов физического транспортировки газа“, - отметил генеральный директор “Оператор ГТС Украины“ Сергей Макогон.

В ГТС Украины отмечают, что каждые сутки транспортируют в Европу 35-45 млн кубометров газа.

Напомним, от Нафтогаза отделили газотранспортную систему.

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Теги: газ, транзит газа через украину
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Da-Gabon    03.01.2020, 18:24
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