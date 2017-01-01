В Украине планируют изменить правила налогообложения недвижимости

Власть разрабатывает новый план по налогообложению.

В Украине планируют изменить правила налогообложения недвижимого имущества. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Радио НВ.

“Налогообложение метров - это несправедливое налогообложение, ибо один и тот же метраж может стоить по-разному. Поэтому, мне кажется, что более справедливым является подход, который сегодня действует при налогообложении земли, когда есть определенная нормативно-денежная оценка земли и соответственно от этой оценки собственник уплачивает налог в бюджет. И на сегодня уже совершенствуется база, которая есть в распоряжении Фонда госимущества, которая может оценивать стоимость объектов недвижимого имущества. Если мы усовершенствуем ее настолько, чтобы эта стоимость была справедливой и верной, то, безусловно, мы сможем использовать возможность этой базы для определения объекта налогообложения недвижимости”, - говорит Гетманцев.

Пока власть только разрабатывает план изменения налогообложения.

Стоит отметить, что размер налога на недвижимое имущество устанавливает местная власть. Размер налога не должен превышать 1,5% от минимальной заработной платы.

Напомним, в Украине предложили ввести единый налог для работников IT-сферы.

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