В Украине предложили ввести единый налог для работников IT-сферы
В Украине предлагают новую модель налогообложения для работников IT-сферы. Об этом пишет Liga.net.
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Чиновники предлагают установить единый налог в размере от 4 до 7% оборота компании. Процент будет расти на одну единицу каждый год до 2024 года.
Также IT-шников обяжут платить ЕСВ с двух минимальных зарплат и военный сбор в размере 1,5%.
“И нет, мы не уверены, что это единственное правильное решение. Но, проведя часы анализа, считаем это лучшей идеей, которая позволит буквально создать индустрию, в которые будет работать не 200000 юридически не связанных между собой ФОП, а полноценные прозрачные компании”, - написал заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.
К такому формату налогообложения предлагают присоединится таким компаниям:
- где зарегистрировано более 10 сотрудников;
- доля экспорта в доходе составляет минимум более 75%;
- доля зарплатного фонда в себестоимости - более 75%,
- средняя зарплата сотрудника должна составлять не менее 5 минималок.
В Минцыфры утверждают, что в Украине работает около 160 тыс ФЛП в сфере IT.
Напомним, эксперты назвали тренды на рынке труда в 2020 году.
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