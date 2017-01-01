В Украине предложили ввести единый налог для работников IT-сферы

Чиновники предлагают установить единый налог в размере от 4 до 7% оборота компании.

В Украине работает около 160 тыс ФЛП в сфере IT depositphotos.com

В Украине предлагают новую модель налогообложения для работников IT-сферы. Об этом пишет Liga.net.

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Чиновники предлагают установить единый налог в размере от 4 до 7% оборота компании. Процент будет расти на одну единицу каждый год до 2024 года.

Также IT-шников обяжут платить ЕСВ с двух минимальных зарплат и военный сбор в размере 1,5%.

“И нет, мы не уверены, что это единственное правильное решение. Но, проведя часы анализа, считаем это лучшей идеей, которая позволит буквально создать индустрию, в которые будет работать не 200000 юридически не связанных между собой ФОП, а полноценные прозрачные компании”, - написал заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

К такому формату налогообложения предлагают присоединится таким компаниям:

- где зарегистрировано более 10 сотрудников;

- доля экспорта в доходе составляет минимум более 75%;

- доля зарплатного фонда в себестоимости - более 75%,

- средняя зарплата сотрудника должна составлять не менее 5 минималок.

В Минцыфры утверждают, что в Украине работает около 160 тыс ФЛП в сфере IT.

Напомним, эксперты назвали тренды на рынке труда в 2020 году.

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