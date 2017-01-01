Сокращение коррупции и очередей: Нефедов рассказал о планах таможенной службы

Государственную таможенную службу ждут реформы.

Приоритетными целями Государственной таможенной службы (ГТС) Украины являются ликвидация коррупции, а также сокращение очередей на границах. О таких планах рассказал глава ведомства Максим Нефедов.

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Чиновник считает, что таких целей таможня может достичь благодаря новым IT-сервисам, обновленным пропускным пунктам и инфраструктуре.

“Впереди долгий путь реформы – убрать коррупцию и очереди, перевести все по максимуму в онлайн, повысить зарплаты и переаттестовать сотрудников, построить новые пункты пропуска и разработать рабочие отношения с международными коллегами“, – утверждает Нефедов.

Чиновник рассказал, что в прошлом году таможенную службу оснастили новыми сканирующими системами. Они помогут уличать нарушителей, которые хотят перевезти в Украину контрабандный товар. Таким образом будут защищены права честных граждан, которые платят налоги.

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Нефьодов рассказал об итогах работы таможенной службы в прошлом году:

зарегистрировали 16 региональных таможен

ввели работу семь новых сканеров;

зстартовала работа онлайн-калькулятора расчета таможенных платежей при оформлении автомобилей;

было сокащено время прохождения контроля на таможне;

обновлен кадровый состав — около 80% руководящего состава центрального аппарата, и около 40% региональных руководителей

В новом году планируется создание новых IТ-сервисов, которые будут доступны пользователям. Будут обновлять и инфраструктуру.

Планируется также присоединение к европейской транзитной системе NCTS.

Напомним, порты Украины нарастили объемы перевалки грузов до рекорда.

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