Нефедов рассказал детали о Новой таможенной службе

Ведомство официально заработало 8 декабря .

8 декабря в Украине официально заработала Новая таможенная служба. Поменялся в ведомстве и состав руководителей — было уволено 80% руководителей. Уволили работников, в основном, из-за коррупции. Об этом рассказал глава ведомства Максим Нефедов, сообщает ТСН.

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Максим Нефедов рассказал о том, что планируется активная борьба против завоза контрабанды в Украину.

Глава ведомства акцентировал, что “черный бизнес“ бизнес мешает работать тем предпринимателям, которые ввозят товары легально. При этом Нефедов акцентировал, что наиболее проблемными на сегодня в Украине являются две таможни — львовская и одесская.

Нефедов также анонсировал увлечение зарплат для работников Таможенной службы. Произойдет это после переаттестации работников и подписания с ними контракта для последующей работы.

Напомним, стало изветно, что на Новую таможню планируют потратить 480 миллионов.

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