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Нефедов рассказал детали о Новой таможенной службе

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Ведомство официально заработало 8 декабря .
Максим Нефедов
Максим Нефедов
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8 декабря в Украине официально заработала Новая таможенная служба. Поменялся в ведомстве и состав руководителей — было уволено 80% руководителей. Уволили работников, в основном, из-за коррупции. Об этом рассказал глава ведомства Максим Нефедов, сообщает ТСН.

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Максим Нефедов рассказал о том, что планируется активная борьба против завоза контрабанды в Украину.

Глава ведомства акцентировал, что “черный бизнес“ бизнес мешает работать тем предпринимателям, которые ввозят товары легально. При этом Нефедов акцентировал, что наиболее проблемными на сегодня в Украине являются две таможни — львовская и одесская.

Нефедов также анонсировал увлечение зарплат для работников Таможенной службы. Произойдет это после переаттестации работников и подписания с ними контракта для последующей работы.

Напомним, стало изветно, что на Новую таможню планируют потратить 480 миллионов.

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Теги: Новая таможня, Нефедов, таможенная служба
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  11.12.2019, 12:10
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гость
Зе-таможня вместо Потрохтаможни...Одни наворовали, теперь другим дайте!
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