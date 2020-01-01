В Украине снова попытаются продать ряд крупных госпредприятий

На продажу в 2020 году выставлены все те же предприятия из перечня большой приватизации. В 2019 году план был выполнен всего на 3%.

В 2020 году снова попытаются продать госпредприятия, выставленные на продажу в прошлом году Getty Images

В 2020 году снова попытаются продать госпредприятия, выставленные на продажу в прошлом году. Перечень предприятий большой приватизации опубликован в газете Фонда государственного имущества Ведомости приватизации.

Как отмечается, прошлогоднее распоряжение Кабинета министров является актуальным и в 2020 году.

Как известно, в Украине из года в год не выпоняются планы по приватизации. За прошлый год бюджет пополнился всего 536,5 миллионами гривен - лишь на 3% от плана.

Напомним, бизнес-омбудсмен Украины высказал опасения по поводу приватизации гособъектов.

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