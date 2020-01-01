Милованов заявил о росте компенсации за увольнение

Выплаты при увольнении будут составлять размер зарплаты уже не за один-два месяца, а за два-четыре в зависимости от периода работы.

В изменениях к трудовому законодательству предусмотрено, что компенсации за увольнение работника вырастут в два раза. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в эфире телеканала Украина 24.

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По словам чиновника, компенсация при увольнении будет составлять размер заработной платы уже не за один-два месяца, а за два-четыре. Милованов отметил, что в среднем украинец ищет работу 3,5 месяца. И это должно учитываться при изменениях в трудовом законодательстве.

В изменениях к трудовому законодательству при увольнении предлагается выплачивать человеку, который работал от одного года до пяти лет - двухмесячную заработную плату.

Тому, кто работал от пяти до десяти лет - зарплату за четыре месяца.

“Сегодня де-факто уволить человека можно очень легко - через реорганизацию. Новый закон предлагает, что независимо от того, была реорганизация или нет, работодатель должен выплатить компенсацию работнику. Ее размер должен зависеть от того, сколько человек работал. Если, например, работал пять лет – за полгода, пожалуйста, заплатите зарплату. Если работал 20 дней – ок, за месяц заплатите, может – меньше, чтобы не злоупотребляли“ , – сказал министр Тимофей Милованов.

Напомним, Милованов назвал причину спада промпроизводства.

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