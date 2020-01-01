В Украине будут проверять налоговою систему — Маркарова

На следующей неделе будет первое заседание рабочей группы по наработке налоговой реформы.

В Украине на следующей неделе начинается диагностика налоговой системы. Проверку будут проводить эксперты из профильных министерств. Об этом во время “Ежегодной встречи с клиентами и партнерами Национального банка“ рассказала министр финансов Оксана Маркарова, сообщает Укринформ.

“На следующей неделе будет первое заседание рабочей группы по наработке налоговой реформы. Группа начнет деятельность по быстрой диагностике нашей налоговой системы“, - сказала Маркарова.

Маркарова акцентировала, что проверка поможет сравнить налоговую систему Украины со странами-конкурентами.

Напомним, в Украине планируют изменить правила налогообложения недвижимости.

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