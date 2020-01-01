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Рост мирового ВВП на минимуме за 10 лет – ООН

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На экономическое развитие продолжают влиять непредвиденные политические обстоятельства, отметили в ООН.
Мировая экономика будет слабо расти в 2020 году
Мировая экономика будет слабо расти в 2020 году
Getty Images

Рост мирового валового продукта (ВВП) в 2019 году снизился до рекордного за последние 10 лет уровня. Об этом говорится ежегодном докладе департамента ООН по экономическим и социальным вопросам и Конференции ООН по торговле и развитию, обнародованном в четверг, 16 января.

“Рост мирового валового продукта снизился до 2,3% в 2019 году – до самого низкого уровня с мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.“, – отмечается в исследовании.

Эксперты ООН прогнозируют на 2020 год небольшой рост ВВП – до 2,5% – однако “на инвестиционные планы продолжат влиять непредвиденные политические обстоятельства“.

Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП.

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Теги: глобальный экономический кризис, ООН, экономика, ВВП, кризис
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