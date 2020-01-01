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МВФ одобрил политику правительства и НБУ

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В организации считают, что политика нацелена на укрепление экономики.
В МВФ подчеркнули, что в результате политики НБУ и правительства в Украине появились предпосылки для экономической стабильности
В МВФ подчеркнули, что в результате политики НБУ и правительства в Украине появились предпосылки для экономической стабильности
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МВФ высказал поддержку Нацбанку Украины, которая нацелена на укрепление экономики. Об этом говорится в ответе украинского представительства МВФ на запрос Интерфакс-Украина.

“Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины“, – отметили в представительстве Фонда.

В МВФ подчеркнули, что в результате политики НБУ и правительства в Украине появились предпосылки для экономической стабильности.

“Низкий бюджетный дефицит, снижение отношения госдолга к ВВП, низкая инфляция и накопление валютных резервов — все это результат этой политики и важные предпосылки для экономической стабильности и роста“, – подчеркнули в МВФ.

Напомним, стало известно, сколько денег Украина будет одалживать в 2020 году.

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Теги: МВФ, Кабмин, НБУ, укрепление экономики
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