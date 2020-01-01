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Сколько денег Украина будет одалживать в 2020 году

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Средства пойдут на покрытие дефицита бюджета и погашение долгов.
В 2020 году правительство должно будет привлечь в Украину 15 млрд долларов
В 2020 году правительство должно будет привлечь в Украину 15 млрд долларов
depositphotos.com

В 2020 году правительство должно будет привлечь в Украину 15 млрд долларов или 8% прогнозируемого ВВП. Такого мнения придерживается заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко, которая написала статью для Экономической правды.

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Средства нужны для того, чтобы покрыть дефицит бюджета и погасить внутренние долги.

“Нужная Украине сумма по стандартам развивающихся рынков находится где-то посередине. Россия, например, почти не нуждается в финансировании, Египту для покрытия дефицита и погашения долгов нужно привлечь около 15% ВВП, Турция в 2019 году нуждалась в средствах в размере около 7% ВВП“, – считает эксперт.

Репко утверждает, что Украине важно придерживаться нескольких правил: удерживать низкий дефицит бюджета, рефинансировать внутренний долг и продолжить сотрудничество с МВФ.

Напомним, Минэкономики назвало долю госсектора в экономике.

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Теги: госдолг, финансовый рынок, экономика
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