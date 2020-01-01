Минэкономики назвало долю госсектора в экономике

За девять месяцев 2019 года доля госсектора сократилась до 12,2%. Так, стоимость государственных активов падает.

Доля государственного сектора в экономике Украины за девять месяцев 2019 года составляла 12,2%, что меньше, чем в первом полугодии. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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Как отмечается в сообщении, удельный вес государственного сектора экономики рассчитан на основании показателей, предоставленных Государственной службой статистики Украины.

По данным Минэкономики, удельный вес количества субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 4,6%.

Кроме того, удельный вес чистого дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 10,7%.

Удельный вес средней стоимости необоротных и оборотных активов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 21,4%.

Напомним, в Минэкономики дали прогноз по курсу доллара.

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