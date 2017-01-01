Какие реформы ждут украинскую экономику в 2020 году

Открытие рынка земли, налоговая реформа, изменения в трудовом законодательстве.

2020 год обещает быть годом реформ в Украине Пресс-служба Кабмина

2020 год обещает быть годом реформ в Украине. Некоторые из них уже вступили в силу, другие находятся в стадии законопроектов. О том, каких экономических реформ следует ждать украинцам в этом году, пишет Сегодня.

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Земельная реформа

Открытие рынка земли обсуждается в Украине уже давно. Парламентарии могут принять решение об отмене моратория на продажу земли уже в ближайшее время.

Стоит отметить, что украинцы не однозначно относятся к законопроекту. Об этом свидетельствуют множественные соцопросы — многие украинцы не хотят, чтобы нардепы разрешили продавать землю, другие за, третьи не хотят продавать лишь иностранцам.

Налоговая реформа

Это реформа начнет работать уже весной 2020 года, а в полное действие вступит в 2021 году. Ожидается, что эта реформа поможет снизить давление на зарплаты, а также введет налог на выведенный капитал, а не на прибыль.

“Я один из соавторов закона о налоге на выведенный капитал. Мы готовили эту реформу с 2015 года. Там есть нюансы. МВФ не нравится этот налог, а бизнес хочет, чтобы он был введен вместо налога на прибыль. Потому что он уменьшает права налоговиков, и в то же время от него сложнее укрыться. Зеленский обещал ввести НнВК, “Слуга народа“ обещала. Но, согласно законодательству, изменения в Налоговый кодекс должны вноситься в первой половине года, чтоб бизнес успел подготовиться. Думаю, весной будут драки из-за налоговой реформы“, – говорит финансист, президент инвестиционной группы “Универ“ Тарас Козак.

Трудовая реформа

Кабмин уже одобрил новые изменения в трудовом законодательстве, теперь дело за депутатами. Стоит отметить, что по поводу этого законопроекта многие тоже спорят. Не все ним довольны, профсоюзы считают, что новые закон будет ущемлять права работников.

“У нас работает Трудовой кодекс еще советских времен. Для своего времени он был очень правильный, но на сегодняшний день он уже очень устарел. Сегодня на работника фактически нет управы. Он может не делать свою работу, но уволить его нельзя, потому что у него, например, маленькие дети, позитивная характеристика или еще что-то. И из-за этого, с одной стороны, страдает бизнес, а с другой стороны – страдают граждане. Это одна из причин, почему компании очень неохотно принимают людей на постоянную работу. Потому что они понимают, что уволить человека будет сложно. Новый законопроект предполагает, что, если ты работаешь нормально – никто никогда тебя не уволит. А начинаешь злоупотреблять – у работодателя должна быть возможность уволить работника за несколько дней. Конечно, отдав ему положенные деньги. Но, думаю, на эту тему тоже будет очень много разговоров и драк, и популизма. Разные политсилы будут якобы защищать рабочий класс, хотя на самом деле нужно защищать экономику, потому что она у нас отстающая“, – говорит Тарас Козак.

Пенсионная реформа

В этом году в Украине могут ввести вторую ступень пенсионного страхования. Таким образом украинцы смогут откладывать деньги себе на пенсию. Но для внедрения этого закона необходимо создать соответствующую инфраструктуру и надежную законодательную защиту вкладов будущих пенсионеров.

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Доступные кредиты для бизнеса

В этом году украинские бизнесмены смогут брать кредиты на развитие бизнеса по льготным условиям.

“Важно, что предпринимателям дадут новые условия кредитования. Если этот механизм заработает, это даст хороший толчок для развития малого предпринимательства“, – говорит глава Совета Института налоговых реформ, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко.

Напомним, в Минэкономики рассказали о приоритетах 2020 года.

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