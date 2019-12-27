В Минэкономики рассказали о приоритетах 2020 года
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассказали о планах на 2020 год. Такая информация появилась на странице ведомства в Facebook.
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В пресс-службе назвали 5 ключевых направлений для работы в новом году:
Приватизация 5 крупных и 300 малых госпредприятий;
Обновление стратегии развития оборонно-промышленного комплекса страны. Чтобы реформа начала работать, необходимо принять 34 законопроекта по мировым стандартам;
Запуск закона “Об обращении сельскохозяйственных земель“, создание Фонда гарантирования фермерских кредитов объемом 4,4 миллиарда гривен в 2020 году;
Проведение переговоров по обновлению соглашения об ассоциации с Евросоюзом, чтобы увеличить возможности и улучшить условия для наших экспортеров;
Запуск закона “О труде“ и новой редакции закона “О занятости населения“.
“Эти направления являются основой наших совместных со всем правительством действий для реальных изменений“, - говорится в сообщении.
Также в министерстве акцентируют, что 4 направления ждут существенные изменения в 2020 году:
Большая стройка (инфраструктура: дороги, опорные школы, детсады, центры медицинской экстренной помощи, термомодернизация домов);
Земельная реформа;
Медицинская реформа;
Доступное кредитование: для фермеров, предпринимателей, для создания собственного дела.
Напомним, в Кабмине назвали риски для экономики в 2020 году.
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