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В Минэкономики рассказали о приоритетах 2020 года

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Госпредприятия будут отдавать на приватизацию, планируют запуск рынка земли, а также нового трудового закона.
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассказали о планах на 2020 год
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассказали о планах на 2020 год
facebook.com/pg/mineconomdev

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассказали о планах на 2020 год. Такая информация появилась на странице ведомства в Facebook.

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В пресс-службе назвали 5 ключевых направлений для работы в новом году:

  • Приватизация 5 крупных и 300 малых госпредприятий;

  • Обновление стратегии развития оборонно-промышленного комплекса страны. Чтобы реформа начала работать, необходимо принять 34 законопроекта по мировым стандартам;

  • Запуск закона “Об обращении сельскохозяйственных земель“, создание Фонда гарантирования фермерских кредитов объемом 4,4 миллиарда гривен в 2020 году;

  • Проведение переговоров по обновлению соглашения об ассоциации с Евросоюзом, чтобы увеличить возможности и улучшить условия для наших экспортеров;

  • Запуск закона “О труде“ и новой редакции закона “О занятости населения“.

“Эти направления являются основой наших совместных со всем правительством действий для реальных изменений“, - говорится в сообщении.

Также в министерстве акцентируют, что 4 направления ждут существенные изменения в 2020 году:

  • Большая стройка (инфраструктура: дороги, опорные школы, детсады, центры медицинской экстренной помощи, термомодернизация домов);

  • Земельная реформа;

  • Медицинская реформа;

  • Доступное кредитование: для фермеров, предпринимателей, для создания собственного дела.

Назвали 5 ключевых направлений для работы в новом году
Назвали 5 ключевых направлений для работы в новом году
facebook.com/pg/mineconomdev

Напомним, в Кабмине назвали риски для экономики в 2020 году.

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Теги: Минэкономики, развитие экономики, Кабмин
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