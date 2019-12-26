Милованов спрогнозировал рост зарплат в 2020 году

Рост заработной платы – плохая новость для определенного типа бизнеса, отметил Тимофей Милованов.

Темпы роста реальной заработной платы в Украине в 2020 году будут оставаться высокими – около 10%. Об этом сообщил министр развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook во вторник, 31 декабря.

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Он отметил, что рост зарплаты высокими темпами происходит уже четвертый год подряд – в 2019 году за первые 11 месяцев заработная плата в реальном выражении была на 9,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам Милованова, “с учетом высокой деловой активности и спроса на рынке труда ожидается, что темпы роста реальной заработной платы и в следующем году будут оставаться высокими – около 10%“.

Министр также пояснил, что это означает для украинцев.

“Выигрывают те, кто имеет квалификации необходимые для отраслей, в которых происходят инвестиции. Там будут новые вакансии и более высокие зарплаты. Также увеличение зарплат будет уменьшать миграцию рабочих за границу, а в определенных отраслях и определенных регионах, где есть наибольший спрос на рабочих, люди будут возвращаться“, – написал министр.

Однако, Милованов отметил, что рост зарплат – плохие новости для определенного типа бизнеса.

“А именно тех бизнесов, где не происходит инвестиций в развитие производительности. Их себестоимость рабочих будет расти. А доходы будут падать. Потому что производительность работников зависит от места работы. В одной компании созданы все условия для высокой эффективности работы, в другой ничего не сделано. И эти компании конкурируют за тех же работников. Работники пойдут к компаниям с высокой зарплатой. А высокую зарплату могут платить те, где работник будет более продуктивным“, – пояснил чиновник.

Напомним, стало известно, что украинцы меньше интересуются работой за границей.

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