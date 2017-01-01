Украинцы меньше интересуются работой за границей

Интерес граждан к заграничным заработкам снизился на 10%.

Украинцы стали реже интересоваться работой за границей. Об этом сообщают в НБУ по итогам анализа, проведенного в интернете.

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Чаще всего украинцы искали информацию о работе за границей в марте 2019 года. Но после интерес граждан снизился на 10,4%.

“Прежде всего снижается крупнейший компонент индекса (речь о миграционных настроениях — ред.) — заинтересованность работать в Польше“, — сообщают в Нацбанке.

В НБУ считают, что украинцы стали меньше интересоваться работой в Польше из-за уменьшения разрыва в польских и украинских зарплатах.

“С другой стороны, растет заинтересованность в работе в Германии из-за распространения новостей об упрощении процедуры трудоустройства в этой стране для работников из стран, не являющихся членами ЕС“, — утверждают в Нацбанке.

Исследование, которое провели в НБУ основывается на анализе трендов в Интернете (речь идет, в частности, о Google Trends).

В то же время, в Нацбанке акцентируют, что исследование не показывает, сколько украинцев уже уехало на заработки за границу, но дает понять, сколько наших граждан интересуются подобной перспективной.

Чаще всего украинцы искали информацию о работе за границей в марте 2019 года facebook.com/NBUexpertplatform

Напомним, Кабмин одобрил новый “трудовой“ законопроект.

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