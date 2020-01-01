У Порошенко прокомментировали иск Суркисов

В пресс-службе партии Европейская солидарность заявили, что сделок с Суркисами по поводу Порошенко не заключал.

В партии Петра Порошенко прокомментировали новость о том, что братья Суркисы подали на него в суд. В пресс-службе партии Европейская солидарность заявили, что он не заключал никаких соглашений с Суркисами по поводу приобретения доли телеканала “1+1“. Об этом пишет Liga.net.

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Пятый президент Украины считает иск Суркисов безосновательным.

“Вполне вероятно, что едва ли не единственным мотивом подать “иск“ против Порошенко есть намерение подорвать позиции государственного банка в деле против бывших владельцев, которое сейчас рассматривается Высоким Судом Правосудия в Лондоне“, - говорят в пресс-службе ЕС.

Напомним, Суркисы требуют от Порошенко 140 млн долларов из-за сорванной сделки по покупке акций “1+1“.

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