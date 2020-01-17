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Суркисы требуют от Порошенко 140 млн долларов из-за сорванной сделки по покупке акций "1+1"

Комментариев: 2
Порошенко собирался приобрести 50% акций "1+1".
Петр Порошенко
Петр Порошенко
depositphotos.com

Братья Григорий и Игорь Суркисы подали в суд на Петро Порошенко за то, что он не купил у них долю в телеканале “1+1“. Об этом пишет ZN.UA.

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Иск подали в Лондонский международный арбитраж. Суркисы требуют от Порошенко компинсацию в размере 140 млн долларов.

Первое заседание суда состоится, скорее всего, в мае.

Ранее Игорь Коломойский рассказывал, что у Порошенко были планы купить 50% прав на телеканал “1+1“. Акции должен был продать Игорь Суркис. Но Порошенко позже передумал покупать акции.

Напомним, Порошенко продал сыну долю в банке МИБ.

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Теги: Порошенко, Суркис, 1+1
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Комментариев (2)
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Народ  (аноним)  17.01.2020, 14:17
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Народ
петя знал, что дешевле отжать другие каналы и заеБашил прямую!
Бабки рулят!
гость  (аноним)  17.01.2020, 13:53
Оценка:  0
гость
1+1 нужен был перед выборами, а сейчас зачем? Да и акции БМ в разы дешевле.
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