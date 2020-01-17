Суркисы требуют от Порошенко 140 млн долларов из-за сорванной сделки по покупке акций "1+1"

Порошенко собирался приобрести 50% акций "1+1".

Братья Григорий и Игорь Суркисы подали в суд на Петро Порошенко за то, что он не купил у них долю в телеканале “1+1“. Об этом пишет ZN.UA.

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Иск подали в Лондонский международный арбитраж. Суркисы требуют от Порошенко компинсацию в размере 140 млн долларов.

Первое заседание суда состоится, скорее всего, в мае.

Ранее Игорь Коломойский рассказывал, что у Порошенко были планы купить 50% прав на телеканал “1+1“. Акции должен был продать Игорь Суркис. Но Порошенко позже передумал покупать акции.

Напомним, Порошенко продал сыну долю в банке МИБ.

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