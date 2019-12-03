Порошенко продал сыну долю в банке МИБ

Акции приобрела компания сына Порошенко.

Петр Порошенко 22 ноября 2019 года продал пакет акций Международного инвестиционного банка в размере 9,91% предприятию ООО Центрально-Европейская кондитерская компания, бенефициаром которой является его сын Алексей Порошенко, сообщает Интерфакс-Украина.

Читай также: Кто вошел в ТОП-100 самых богатых украинцев

Таким образом доля прямого участия Порошенко в уставном капитале МИБ достигла 0%.

Стоит отметить, что согласно данным НБУ, по состоянию на 1 января 2019 года, Порошенко также владел 50,08% банка опосредованно.

Среди крупнейших акционеров банка также: Игорь Кононенко — 14,94%, Олег Гладковский и Олег Зимин — по 9,9% у каждого, Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин — 2,59% и 2,59% соответственно, Алексей Порошенко — 0,006%, Юлия Гладковская — 0,1%.

Международный инвестиционный банк был зарегистрирован в марте 2008 года. По данным НБУ, по размеру общих активов на 1 октября 2019 года МИБ занимал 30-е место среди 76 действовавших банков.

Напомним, Порошенко перерегистрирует часть Roshen на сына.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram