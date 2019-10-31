Кто вошел в ТОП-100 самых богатых украинцев

Ринат Ахметов по-прежнему на первом месте.

Недавно был представлен новый рейтинг 100 самых богатых украинцев. Рейтинг был составлен журналом "Новое время" совместно с Dragon Capital.

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Первенство в списке, как и прежде, занимает олигарх Ринат Ахметов с капиталом 9, 629 млрд долларов. Ахметов владеет более чем четвертой частью всего состояния 100 богатейших украинцев.

Кстати, суммарно 100 богатейших украинцев имеют 34, 8 млрд долларов.

Первые шесть человек в списке — миллиардеры.

Вторую позицию в рейтинге занял Виктор Пинчук - 2,310 млрд долларов.

Первая десятка выглядит таким образом:

Ринат Ахметов — $9,629 млрд

Виктор Пинчук — $2,310 млрд

Вадим Новинский — $1,767 млрд

Игорь Коломойский — $1,480

Геннадий Боголюбов — $1,376 млрд

Петр Порошенко — $1,253 млрд

Александр и Галина Гереги — $930 млн

Дмитрий Фирташ — $792 млн

Константин Жеваго — $744 млн

Николай Злочевский — $686 млн

Стоит отметить, что Дмитрий Фирташ, который занимает восьмую позицию, больше всех приумножил свое состояние — на 300 млн долларов.

50 самых богатых украинцев nv.ua

100 самых богатых украинцев nv.ua

Как сообщалось, Гонтарева не будет подавать в суд на Коломойского.

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