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Кто вошел в ТОП-100 самых богатых украинцев

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Ринат Ахметов по-прежнему на первом месте.
Ринат Ахметов - самый богатый украинец
Ринат Ахметов - самый богатый украинец
flickr.com

Недавно был представлен новый рейтинг 100 самых богатых украинцев. Рейтинг был составлен журналом "Новое время" совместно с Dragon Capital.

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Первенство в списке, как и прежде, занимает олигарх Ринат Ахметов с капиталом 9, 629 млрд долларов. Ахметов владеет более чем четвертой частью всего состояния 100 богатейших украинцев.

Кстати, суммарно 100 богатейших украинцев имеют 34, 8 млрд долларов.

Первые шесть человек в списке — миллиардеры.

Вторую позицию в рейтинге занял Виктор Пинчук - 2,310 млрд долларов.

Первая десятка выглядит таким образом:

  • Ринат Ахметов — $9,629 млрд

  • Виктор Пинчук — $2,310 млрд

  • Вадим Новинский — $1,767 млрд

  • Игорь Коломойский — $1,480

  • Геннадий Боголюбов — $1,376 млрд

  • Петр Порошенко — $1,253 млрд

  • Александр и Галина Гереги — $930 млн

  • Дмитрий Фирташ — $792 млн

  • Константин Жеваго — $744 млн

  • Николай Злочевский — $686 млн

Стоит отметить, что Дмитрий Фирташ, который занимает восьмую позицию, больше всех приумножил свое состояние — на 300 млн долларов.

50 самых богатых украинцев
50 самых богатых украинцев
nv.ua

100 самых богатых украинцев
100 самых богатых украинцев
nv.ua

Как сообщалось, Гонтарева не будет подавать в суд на Коломойского.

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Теги: олигархи, ахметов, богатые украинцы
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