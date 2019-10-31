Кто вошел в ТОП-100 самых богатых украинцев
Недавно был представлен новый рейтинг 100 самых богатых украинцев. Рейтинг был составлен журналом "Новое время" совместно с Dragon Capital.
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Первенство в списке, как и прежде, занимает олигарх Ринат Ахметов с капиталом 9, 629 млрд долларов. Ахметов владеет более чем четвертой частью всего состояния 100 богатейших украинцев.
Кстати, суммарно 100 богатейших украинцев имеют 34, 8 млрд долларов.
Первые шесть человек в списке — миллиардеры.
Вторую позицию в рейтинге занял Виктор Пинчук - 2,310 млрд долларов.
Первая десятка выглядит таким образом:
- Ринат Ахметов — $9,629 млрд
Виктор Пинчук — $2,310 млрд
Вадим Новинский — $1,767 млрд
Игорь Коломойский — $1,480
Геннадий Боголюбов — $1,376 млрд
Петр Порошенко — $1,253 млрд
Александр и Галина Гереги — $930 млн
Дмитрий Фирташ — $792 млн
Константин Жеваго — $744 млн
Николай Злочевский — $686 млн
Стоит отметить, что Дмитрий Фирташ, который занимает восьмую позицию, больше всех приумножил свое состояние — на 300 млн долларов.
Как сообщалось, Гонтарева не будет подавать в суд на Коломойского.
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