Эксперт дал прогноз по курсу доллара

Аналитик считает, что в ближайшее время не стоит ждать обвала гривны.

Сегодня курс гривны к доллару вырос выше 24. Но эксперты считают, что сильнее слабеть национальная валюта не станет, пишет Obozrevatel.

“Такая динамика наблюдается на фоне заявлений заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба о том, что снижение учетной ставки в перспективе может проходить быстрее, чем прогнозировалось“, – считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Стоит также отметить, что Украина в ближайшем времени планирует запускать программу льготного кредитование бизнеса.

“Укрепление гривни оказало мощное давление на экспортеров, налоговые поступления от которых значительно снизились в первую половину января. Помимо этого, подписанная торговая сделка между США и Китаем усилит позиции американских товаров на китайском рынке, а растущая конкуренция китайского направления может усилить проблемы для украинских экспортеров“, – добавил Шевчишин.

Аналитик считает, что в ближайшее время гривна не будет подниматься выше 24 гривен за доллар.

Напомним, доллар в обменниках подскочил перед выходными.

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