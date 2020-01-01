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Сколько украинцев получают пенсию в размере 10 тыс грн

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В Пенсионном фонде рассказали о статистических данных.
260 тыс граждан получают пенсию в размере около 10 тыс грн
260 тыс граждан получают пенсию в размере около 10 тыс грн
depositphotos.com

В Украине почти 260 тыс граждан получают пенсию в размере около 10 тыс грн. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины, пишет УНН.

“Размер пенсии более 10 000 гривен по состоянию на 1 января 2020 получают 259 519 человек“, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что данные не учитывают количество пенсионеров, которые проживают в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

Напомним, в Украине выросли пенсии.

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Теги: пенсия, Пенсионный фонд
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