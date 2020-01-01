Сколько украинцев получают пенсию в размере 10 тыс грн
В Пенсионном фонде рассказали о статистических данных.
В Украине почти 260 тыс граждан получают пенсию в размере около 10 тыс грн. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины, пишет УНН.
“Размер пенсии более 10 000 гривен по состоянию на 1 января 2020 получают 259 519 человек“, - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что данные не учитывают количество пенсионеров, которые проживают в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.
Напомним, в Украине выросли пенсии.
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