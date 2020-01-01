РФ в 2014 году предлагала неприемлемые условия на покупку газа — Коболев

Украина отказалась покупать газ у России.

В 2014 году российский “Газпром“ предлагал Украине неприемлемые условия для покупки газа. Об этом рассказал глава правления “Нафтогаза“ Андрей Коболев в эфире “Украина 24“, пишет Цензор.net.

“В 2014 году “Газпром“ отказался продолжать цену, которая была прописана до этого – на первый квартал 2014 года. Была выставлена крайне высокая, не рыночная, завышенная цена, близкая к 500 долларам, в рамках контракта от января 2009 года, и мы для себя приняли решение, что по такой цене Украина закупать газ не будет. Импортные поставки из Европы были дешевле“, - отметил он.

Коболев считает, что такое решение со стороны “Газпрома“ было обдуманным.

“И тогда Украина сказала, что по цене, которая не рыночная, мы не покупаем. Параллельно с этим мы занялись вопросом поставки газа из Европы. После долгих переговоров со словацкой стороной был открыт так называемый словацкий реверс. Благодаря этому Украина получила альтернативу“, - заявил он.

Коболев вспоминает, что тогда стартовал ряд переговоров в различных форматах. В то же время, Украина продолжала импортировать газ из Европы.

“Мы импортировали и создали существенный запас газа, который и стал предметом переговоров так называемого “зимнего пакета“. В рамках “зимнего пакета“ было достигнуто частичное урегулирование, он был подписан в ноябре 2014 года, и тогда был последний раз, когда украинская сторона, в рамках этой договоренности, закупила минимально согласованную порцию российского газа и оплатила ее. После ноября 2014 года украинская сторона газ не покупала и не покупает до текущего времени“, - рассказывает Коболев.

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