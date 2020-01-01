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В Кабмине создают новое госпредприятие по углю

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При Минэкоэнерго создают государственное предприятие Укруголь. Сейчас ищут руководителя для компании.
Компания будет находиться в Киеве
Компания будет находиться в Киеве
depositphotos.com

Правительство создает новое государственное предприятие Укруголь. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель для издания ExPro

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В документе, который подписал министр 14 января, говорится, что новосозданная компания будет находиться в Киеве на проспекте Академика Палладина, 46/2.

Департаменту по работе с персоналом Минэкоэнерго поручено принять “меры по назначению руководителя ГП Укруголь“. Кроме того, данные о компании Укруголь должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

Как сообщили в Минэкоэнерго, Укруголь создается как специализированное госпредприятие для обеспечения надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защиты украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивого обеспечения потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля.

Напомним, Украина сократила добычу угля на два миллиона тонн.

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Теги: предприятие, Кабмин Украины, уголь, госпредприятие, Минэнерго
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