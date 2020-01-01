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Энергетику Украины планируют "озеленить"

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Минэнерго разработало план перехода энергетики на альтернативные источники до 2050 года.
В Украине планируют увеличить долю альтернативных источников энергии до 70%
В Украине планируют увеличить долю альтернативных источников энергии до 70%
depositphotos.com

К 2050 году в Украине планируют увеличить долю альтернативных источников энергии до 70%. Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржель, представляя концепцию энергетического перехода, пишет Громадське во вторник, 21 января.

“Мы говорим о том, что до 2050 года уровень возобновляемых источников должен составлять около 70%. У нас же оценки, у нас есть различные графики и сценарии реализации этой цифры. Самое важное то, что это развитие должно быть экономически обоснованным“, - отметил Оржель.

По его словам, в Украине необходимо остановить “злоупотребление в сфере альтернативной энергетики“, в частности выплату завышенных “зеленых тарифов“ за произведенную из альтернативных источников энергии. Пока даже без “зеленого тарифа“ инвестиции в возобновляемую энергетику выгоднее, чем в традиционную.

Сейчас доля зеленых электростанций в Украине составляет 5%.

Напомним, в Кабмине создают новое госпредприятие по углю.

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Теги: энергетика, альтернативные источники энергии, альтернативна енергетика, Алексей Оржель
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