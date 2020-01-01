20 из 35 заводов "Укрспирта" не могут производить спирт

16 требуют заводов требуют существенной модернизации.

20 заводов из 35, которые входят в концерн "Укрспирт" не производят спирт facebook.com/ukrspirt

20 заводов из 35, которые входят в концерн “Укрспирт“ не могут производить спирт. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства экономики.

“Среди 35 предприятий концерна “Укрспирт“ 3 осуществляют производство пищевого спирта, 1 производит ликеро-водочную продукцию, еще 4 завода изготавливают спиртовую продукцию технического назначения. 7 заводов могут восстановить производство в течение месяца. 4 предприятия находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и не способны осуществлять производственную деятельность, остальные 16 требуют существенной модернизации“, - говорится в сообщении.

Также на совещании обсуждал вопрос о передачи “Укрспирта“ в Фонд госимущества и приватизации.

“У нас есть четкий план по подготовке предприятий к приватизации и мы будем встречаться каждый месяц с руководителями предприятий, чтобы проверять ход его выполнения. Сейчас руководители отчитывались о подготовке документации, необходимой для передачи от органа управления к ФГИУ. Следующий шаг: подготовить новую редакцию уставов и завершить инвентаризацию“, - рассказал замминистра развития экономики Тарас Высоцкий.

Напомним, ранее президент подписал закон о демонополизации спиртовой отрасли.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram