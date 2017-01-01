Президент подписал закон о демонополизации спиртовой отрасли

Закон начнет действовать с 1 июля 2020 года.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет государственную монополию на производство спирта. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

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Документ гласит, что с 1 июля 2020 года отменится госмонополия на производство спирта, в т.ч. как лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей.

Документ разрешает компаниям любой формы собственности производить спирт при получении необходимой лицензии, а также провести полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Также закон накладывает временной ограничения на импорт спирта в Украину до 1 января 2024 года и запрет на участие в приватизации предприятий Укрспирта представителей страны-агрессора.

Закон начнет действовать с 1 июля 2020 года.

Напомним, Зеленский подписал госбюджет на 2020 год.

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