Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Президент подписал закон о демонополизации спиртовой отрасли

Комментариев: 0
Закон начнет действовать с 1 июля 2020 года.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
facebook.com

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет государственную монополию на производство спирта. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Читай также: Президент подписал закон для анбандлинга Нафтогаза

Документ гласит, что с 1 июля 2020 года отменится госмонополия на производство спирта, в т.ч. как лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей.

Документ разрешает компаниям любой формы собственности производить спирт при получении необходимой лицензии, а также провести полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Также закон накладывает временной ограничения на импорт спирта в Украину до 1 января 2024 года и запрет на участие в приватизации предприятий Укрспирта представителей страны-агрессора.

Закон начнет действовать с 1 июля 2020 года.

Напомним, Зеленский подписал госбюджет на 2020 год.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Зеленский, демонополизация спиртовой отрасли, Укрспирт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь