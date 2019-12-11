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Зеленский подписал госбюджет на 2020 год

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В госбюджете на следующий год увеличены расходы на некоторые сферы.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

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Сообщается, что законопроект №2000 11 декабря возвращен с подписью главы государства.

Госбюджет-2020 был принят Верховной Радой 14 ноября. 2 декабря его подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, и в тот же день законопроект был направлен на подпись президенту.

В госбюджете на следующий год увеличены расходы на образование, здравоохранение, строительство дорог и рекордно - на обронный сектор.

Напомним, президент подписал указ о повышении помощи людям с инвалидностью.

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Теги: Зеленский, Госбюджет, закон
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.12.2019, 16:29
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гость
Если государство Украина возглавляют представители Сороса, то простому человеку в этом государстве делать нечего, его обберут до нитки
гость  (аноним)  11.12.2019, 16:26
Оценка:  0
гость
Когда во главе государства Украина будут находиться представители Сороса, счастливой жизни простому человеку не видать ! Нас уже дурят начиная с прыщавого Юща !
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