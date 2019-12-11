Зеленский подписал госбюджет на 2020 год

В госбюджете на следующий год увеличены расходы на некоторые сферы.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

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Сообщается, что законопроект №2000 11 декабря возвращен с подписью главы государства.

Госбюджет-2020 был принят Верховной Радой 14 ноября. 2 декабря его подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, и в тот же день законопроект был направлен на подпись президенту.

В госбюджете на следующий год увеличены расходы на образование, здравоохранение, строительство дорог и рекордно - на обронный сектор.

Напомним, президент подписал указ о повышении помощи людям с инвалидностью.

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