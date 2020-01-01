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Трамп в Давосе: США процветают как никогда

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Подобного экономического бума, который сейчас происходит в Штатах, мир еще не видел, сообщил президент США.
Америка процветает и побеждает как никогда, заявил Трамп
Америка процветает и побеждает как никогда, заявил Трамп
depositphotos.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна переживает невиданный экономический бум. Об этом он сообщил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

“Я горжусь тем, что США переживают экономический бум, подобного которому мир еще не видел. Америка процветает и побеждает как никогда. Нам удалось подписать на прошлой неделе торговые соглашения с Китаем и Мексикой с Канадой. Эти сделки являются моделью для 21-го века“, - отметил глава Белого дома.

Напомним, в Давосе стартовал Всемирный экономический форум.

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Теги: США, экономика, Давос, Трамп, Дональд Трамп
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