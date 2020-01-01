Нардепы планируют существенно урезать свои зарплаты

На рассмотрение парламентариев вынесут соответствующий законопроект .

На рассмотрение депутатов вынесли законопроект, которые ограничивает зарплаты парламентариев до 9446 гривен. Об этом сообщил нардеп от парламентской фракции партии “Европейская солидарность“ Алексей Гончаренко, который является автором законопроекта,в своем Telegram-канале.

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В то же время, на сайте ВР информации о новом законопроекте пока нет.

Гончаренко рассказывает, что законопроект предлагает установить ограничение на зарплату народных депутатов, которая не должна будет превышать двух прожиточных минимумов.

“Это позволит сэкономить расходы бюджетных средств, связанных с оплатой труда нардепов и выполнением общих депутатских полномочий, в 10 раз! Считаю, что такое решение может снизить напряжение в обществе и укрепить социальную защиту тех слоев населения, которые в этом действительно нуждаются“, – объяснил Гончаренко.

Автор законопроекта - Алексей Гончаренко t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, министр образования пожаловалась на маленькую зарплату.

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