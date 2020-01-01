Нардепы планируют существенно урезать свои зарплаты
На рассмотрение депутатов вынесли законопроект, которые ограничивает зарплаты парламентариев до 9446 гривен. Об этом сообщил нардеп от парламентской фракции партии “Европейская солидарность“ Алексей Гончаренко, который является автором законопроекта,в своем Telegram-канале.
Читай также: Министр финансов заработала почти 90 тыс грн, а госсекретарь в два раза больше
В то же время, на сайте ВР информации о новом законопроекте пока нет.
Гончаренко рассказывает, что законопроект предлагает установить ограничение на зарплату народных депутатов, которая не должна будет превышать двух прожиточных минимумов.
“Это позволит сэкономить расходы бюджетных средств, связанных с оплатой труда нардепов и выполнением общих депутатских полномочий, в 10 раз! Считаю, что такое решение может снизить напряжение в обществе и укрепить социальную защиту тех слоев населения, которые в этом действительно нуждаются“, – объяснил Гончаренко.
Напомним, министр образования пожаловалась на маленькую зарплату.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил