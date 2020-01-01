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Нардепы планируют существенно урезать свои зарплаты

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На рассмотрение парламентариев вынесут соответствующий законопроект .
На рассмотрение депутатов вынесли законопроект, которые ограничивает зарплаты парламентариев
На рассмотрение депутатов вынесли законопроект, которые ограничивает зарплаты парламентариев
facebook.com

На рассмотрение депутатов вынесли законопроект, которые ограничивает зарплаты парламентариев до 9446 гривен. Об этом сообщил нардеп от парламентской фракции партии “Европейская солидарность“ Алексей Гончаренко, который является автором законопроекта,в своем Telegram-канале.

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В то же время, на сайте ВР информации о новом законопроекте пока нет.

Гончаренко рассказывает, что законопроект предлагает установить ограничение на зарплату народных депутатов, которая не должна будет превышать двух прожиточных минимумов.

“Это позволит сэкономить расходы бюджетных средств, связанных с оплатой труда нардепов и выполнением общих депутатских полномочий, в 10 раз! Считаю, что такое решение может снизить напряжение в обществе и укрепить социальную защиту тех слоев населения, которые в этом действительно нуждаются“, – объяснил Гончаренко.

Автор законопроекта - Алексей Гончаренко
Автор законопроекта - Алексей Гончаренко
t.me/oleksiihoncharenko
 

Напомним, министр образования пожаловалась на маленькую зарплату.

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Теги: зарплаты чиновников, нардепы, зарплаты нардепов
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