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Министр финансов заработала почти 90 тыс грн, а госсекретарь в два раза больше

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Заместители министра также зарабатывают больше.
Оксана Маркарова
Оксана Маркарова
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Министр финансов Украины Оксана Маркарова в декабре 2019 года заработала 89 387 грн (без вычета налогов). В от же время, зарплата заместителей министра была еще выше — от 96 тыс до 158 тыс грн. Об этом пишут Українські новини.

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Заместитель министр Юрий Гелетей в декабре 2019 года заработал 118 426 грн. Некоторые замы получили еще больше - 157 736 гривен заработал Геннадия Плиса и 136 690 гривен Павел Ходаковский. Остальные замы получили немного меньше: Юрия Джигиря – 95 734 гривны, Василий Шкураков – 98 527 гривен.

Госсекретарю Константину Ващенко заплатили больше всех – 193 160 гривен.

Зарплата заместителей министра еще выше, чем у Маркаровой
Зарплата заместителей министра еще выше, чем у Маркаровой
ukranews.com

Напомним, Кабмин обнародовал зарплаты всех министров.

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Теги: Минфин, Маркарова, зарплаты министров, зарплаты чиновников
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