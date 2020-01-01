Помощники нардепов в декабре заработали по 100 тыс грн

Некоторым помощникам выписали большую премию.

Некоторые помощники народных депутатов в декабре получили зарплаты, размер которых превышает 100 тыс грн wikipedia.org

Некоторые помощники народных депутатов в декабре получили зарплаты, размер которых превышает 100 тыс грн. Об этом пишут Українські новини.

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Ольга Жерегина, которая является помощником сразу двух нардепов (Ольги Стефанишиной и Анастасии Красносельской), в декабре получила около 117,8 тысяч гривен. Основная часть этой суммы — премия, которую насчитали из фонда экономии оплаты труда помощников-консультантов.

Помощник Евгения Дзекунова получила еще больше - 136,3 тысячи гривен. Также большая часть этой суммы — премия. На руки нардеп получила 109,7 тысяч гривен.

Некоторые помощники народных депутатов в декабре получили высокие зарплаты ukranews.com

Напомним, составлен список чиновников с “космическими“ зарплатами.

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